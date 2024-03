'TRANSTORNO PSICÓTICO'

Justiça concede liberdade provisória após homem ser preso por injúria racial na Barra

Caso aconteceu na segunda-feira (26), no Bradesco Prime

Publicado em 28 de fevereiro de 2024 às 18:32

A Justiça concedeu liberdade provisória a um homem que foi preso em flagrante por injúria racial na última segunda-feira (26), por volta das 15h15min, no Bradesco Prime do Edifício Vitória Center, no bairro da Barra. A decisão judicial foi divulgada nesta quarta-feira (28). O suspeito foi identificado como José de Souza Queiroz.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado na 14ª DT / Barra depois de agredir verbalmente uma funcionária de uma agência bancária com falas racistas e também insultou clientes. Ele foi apresentado na delegacia por policiais militares.

A Justiça ainda instituiu medidas cautelares para José Queiroz, tais como: compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado, sem se ausentar do distrito da culpa, sem prévia autorização judicial; comparecimento bimestral em Juízo da instrução, para os devidos fins, pelo período de um ano; proibição de frequentar a agência onde o caso foi registrado e de manter contato por qualquer meio de comunicação com a vítima.

No documento judicial consta um laudo psiquiátrico do homem, apontando que ele tem transtorno bipolar tipo 1, com episódio atual de mania, assim como transtorno psicótico induzido por várias substâncias psicoativas. O documento cita que o paciente "vinha de muitas situações de risco, desentendimentos, agressividade, infrações graves de trânsito com perda da carteira de motorista e brigas com terceiros" e pede nova internação. O suspeito não esteve presente na audiência de custódia 'devido às condições mentais'.