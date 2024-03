TRANSPORTE

Justiça concede liminar que suspende licitação do VLT de Salvador; saiba detalhes

A Justiça concedeu o pedido de liminar que solicitava a suspensão da licitação do VLT de Salvador. O pedido de liminar foi do vereador Sidninho (Podemos), que apontou irregularidades no processo de licitação do modal.