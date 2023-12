Nova licitação para o VLT do Subúrbio será publicada nesta quarta (27), diz governador

A nova licitação para a construção do VLT do Subúrbio de Salvador será publicada nesta quarta-feira (27), no Diário Oficial do Estado. O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues, nesta terça-feira (26), durante uma entrevista coletiva de balanço da gestão.



Essa será a segunda licitação para a obra. Em agosto, o estado rompeu o contrato com a concessionária Skyrail, que tinha sido escolhida para a implementação do sistema.



O governador anunciou que o transporte vai chegar até o bairro de Piatã. “São três trechos: Sairemos do Subúrbio até a Calçada, e chegaremos até Piatã. São trechos independentes, mas é uma licitação só. A mesma empresa pode ganhar dois ou três, mas outras também podem ganhar", disse Jerônimo.