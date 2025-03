SALVO CONDUTO

Justiça decreta prisão de presidente de associação para o uso medicinal da Cannabis

Outros dois envolvidos no esquema foram presos no último dia 10

A Justiça Baiana decretou a prisão de um investigado no esquema criminoso de desvio de substâncias terapêuticas à base de cannabis. O homem é presidente de uma associação que auxilia pacientes em tratamento com canabidiol e teve a prisão solicitada por suspeitas de falsificação de documentos e falsidade ideológica.>

No momento, ele é procurado por equipes do Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).>

Esquema

Outros dois envolvidos no esquema foram presos no último dia 10, durante a Operação Salvo Conduto, no Corredor da Vitória e em São Paulo. O empresário Vitor Lobo foi um dos suspeitos detidos. Ele é ex-presidente da Associação de Apoio ao Tratamento com Canabinoides (AATAMED), e teve a prisão temporária mantida, após audiência de custódia.>