PARALISAÇÃO TOTAL

Justiça interdita lojas da Burger King na Bahia por dívidas trabalhistas

O mandado de lacre foi cumprido no mês de março em duas sextas-feiras alternadas, uma em cada endereço da empresa, acompanhado pela fixação de um aviso ao público explicando o motivo da interdição. A determinação foi expedida pelo juiz do Trabalho Marcos Neves Fava, da 1ª Vara do Trabalho do município.