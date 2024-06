Justiça rejeita pedido do ex-prefeito de Juazeiro para suspender condenação que o torna inelegível

A assessoria jurídica do petista Isaac Carvalho informou que já entrou com recurso

O juiz José Goes Silva Filho rejeitou o pedido do ex-prefeito e pré-candidato a prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho (PT), para que seja concedida uma liminar (decisão provisória) que suspenda a condenação que o torna inelegível.

Em sua decisão, o magistrado ressaltou que não há “presença cumulativa de elementos que evidenciem” a necessidade de conceder uma liminar, isto é, uma determinação urgente. José Goes salientou que o ex-prefeito de Juazeiro deve aguardar o julgamento do mérito sobre a suspensão da condenação.

Em nota enviada ao CORREIO, a assessoria jurídica de Isaac Carvalho informou que já entrou com recurso e está “totalmente otimista quanto a um desfecho favorável”. "É preciso destacar que não houve decisão no julgamento do caso. O juiz negou o pedido de liminar. Isaac está tranquilo e tem convicção na viabilidade jurídica, política e eleitoral da sua candidatura”, acrescentou.

Isaac foi condenado, em maio de 2022, em decorrência da prefeitura ter pago a conta de energia elétrica dos permissionários do camelódromo do município durante o mandato dele, na década passada. Com essa condenação, o petista só pode, em tese, voltar a concorrer em uma eleição no ano de 2026. Em 2018, quando já estava na lista dos inelegíveis do Tribunal de Contas da União (TCU) antes da sentença de 2022, chegou a vencer a disputa para deputado federal, mas a Justiça Eleitoral o impediu de tomar posse.