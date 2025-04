CONSULTAS E EXAMES

Laboratório oferece serviços de saúde gratuitos em Salvador; saiba quais

Ações serão realizadas, na manhã deste sábado (12)

Durante a ação, a população terá acesso também as informações sobre a Rita Saúde, que é uma plataforma desenvolvida pelo Grupo Sabin para conectar pessoas que procuram atendimentos de saúde a serviços de excelência, com preços acessíveis. >

Presente no Distrito Federal e em 14 estados, incluindo a Bahia, a Rita disponibiliza consultas com profissionais de várias especialidades, como médicos de família, oferta de medicamentos e acesso à exames de sangue e de imagem com descontos. Na Bahia, a plataforma está presente em Salvador, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. >

Paralela à ação em Itapuã, uma outra equipe do Sabin estará presente na praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, das 9h às 11h30. No local, ocorrerá a Feira das Emoções, que é realizada em parceria com a médica endocrinologista Cynthia Bastos. Durante o evento, os presentes poderão também fazer a aferição de pressão e a bioimpedância gratuitamente, no “Espaço da Coragem”. >