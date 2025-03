PREJUÍZO ALTO

Ladrões invadem shopping e roubam cofre de joalheria de luxo: 'Entraram pelo duto'

Crime aconteceu em Lauro de Freitas; responsável pelo local diz que funcionários vivem sob "clima de insegurança"

Esther Morais

Publicado em 4 de março de 2025 às 13:19

Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

A joalheria de luxo Mércia Joias, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, foi invadida e teve diversos itens de grife furtados no último domingo (2). Os suspeitos levaram brincos, anéis e relógios com pedras preciosas. >

Segundo a responsável pelo local, Mércia Leite, a suspeita é de que os autores do crime passaram a noite de sábado (1º) escondidos em uma loja que está em reforma e, no dia seguinte, atravessaram o duto do ar-condicionado para ter acesso ao escritório da joalheria. >

Lá, eles arrombaram o cofre e pegaram tudo o que tinha. Mércia ainda realiza um inventário para ter noção da perda e preferiu não compartilhar valores - uma vez que eles são altos -, mas a joalheria vende itens de Ouro18k, Prata 925 e bolsas Victor Hugo - marca brasileira de luxo.>

Suspeitos arrombaram local Crédito: Reprodução / Acervo pessoal

"Ninguém viu nada. Nenhum segurança viu. Eles [assaltantes] saíram e ninguém viu nada. Ainda desligaram as câmeras de segurança durante o crime", lamenta. O shopping estava fechado no domingo, mas a empresária notou, pela noite, que havia algo estranho quando checou as imagens de segurança. Ela pediu para uma funcionária ir até o local e, no mesmo dia, descobriu a perda. >

"Quase eu morro. Estava viajando em outro estado. Saí às pressas para vir embora. Estou revoltada com isso, pago uma fortuna de aluguel achando que estava segura, mas não tem segurança nenhuma", reclama. Policiais militares da 52ª Companhia Independente (CIPM/Lauro de Freitas) foram acionados, mas ninguém foi preso. >

A loja voltou a abrir nesta terça-feira (4), mesmo com os prejuízos. "Está num clima de insegurança. As funcionárias estão com medo e eu ainda anestesiada", afirma. >

A Polícia Civil investiga o caso. Segundo Mércia, ainda não há confirmação do número e identidade dos envolvidos, mas a investigação aponta que eles já tinha conhecimento do local, uma vez que andaram pelos dutos. >

A reportagem procurou a corporação. Em nota, a 23ª Delegacia de Lauro de Freitas informou que investiga um furto qualificado ocorrido na madrugada de segunda-feira (3), em uma loja de joias, localizada dentro de um shopping na Avenida Santos Dumont, no Centro de Lauro. "Segundo o registro, a proprietária, ao chegar ao local, identificou que havia um buraco na parede e o cofre foi violado. A vítima ainda vai avaliar quais objetos foram furtados. Guia de local foi expedida e a unidade territorial realiza diligências para apurar todas as circunstâncias do crime", diz a nota.>