AMEAÇADA

Filha de ex-vereador é sequestrada em estacionamento de shopping na RMS: 'Deu crise de choro'

Mulher foi obrigada a fazer Pix e dar pertences pessoais para criminoso

A filha do ex-vereador Lexa Lopes foi sequestrada dentro do estacionamento do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e obrigada a fazer um Pix de R$ 944, além de ter seus pertences pessoais roubados, na terça-feira (25). >