CRIME

Garota de 9 anos é sequestrada com promessa de ganhar picolé: 'Provavelmente foi abusada'

Caso aconteceu no Rio Grande do Sul

Uma criança, de apenas nove anos, foi resgatada em um alçapão de uma loja de conveniência após ter sido sequestrada no Rio Grande do Sul (RS). A jovem foi localizada no bairro Parque dos Presidentes, na cidade de Tramandaí, nesta quarta-feira (26). O suspeito de raptar a garota é dono do estabelecimento e foi agredido por populares. As informações são do G1 RS.>