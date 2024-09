CARNAVAL

Lançamento da 6ª edição do Fórum do Carnaval de Salvador prepara terreno para a festa de rua

O lançamento da 6ª edição do Fórum do Carnaval de Salvador ocorreu nesta terça-feira (17), no Wish Hotel, localizado na Avenida Sete de Setembro, no Campo Grande. O evento é preparação para o Fórum, a ser realizado nesta quarta (18) e quinta-feira (19), no mesmo local.

Na varanda do térreo do hotel, integrantes do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) e da Oquei Entretenimento, uma das produtoras desta edição do Fórum, comentaram a importância e os objetivos do projeto. "É um evento em que vamos planejar o carnaval e ouvir as pessoas. Vamos escutar produtores, artistas, empresários, patrocinadores, políticos, qualquer um que esteja disposto a trabalhar em prol desta que é a maior festa popular do planeta. Algumas vezes, quando você está dentro do processo, acaba deixando passar uma ideia maravilhosa que quem está de fora percebe", afirmou Washington Paganelli, presidente do Comcar.