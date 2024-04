OBRAS

Largo do Campo Grande teve 8 mil m² de pedras portuguesas recuperadas

Espaço foi entregue oficialmente nesta terça (23)

Gil Santos

Publicado em 23 de abril de 2024 às 14:03

Largo em frente ao TCA após a reforma Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O Largo do Campo Grande está de cara nova. As obras que estavam sendo realizadas no local, em frente ao Teatro Castro Alves e na Rua Forte de São Pedro, foram concluídas, e o espaço foi inaugurado nesta terça-feira (23). Uma das novidades foi a construção de uma ciclovia, a inclusão de 4 mil m² de meio-fio em granito e a recuperação de 8 mil m² de pedras portuguesas. As intervenções começaram antes do Carnaval, mas foram interrompidas pela folia.

Houve troca de asfalto por piso intertravado, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), recuperação das calçadas com pedras portuguesas e instalação de 20 bancos de granito. Moradores disseram que o estacionamento aberto deixou o espaço mais amplo e comemoram a inserção de áreas verdes com sombreadores metálicos. Os serviços abrangeram uma área total de 17,7 mil metros quadrados

A ciclovia construída entre a Rua Forte de São Pedro e a Avenida Sete de Setembro, em frente ao Hotel Wish, já está liberada para uso. Os amigos Rafael Lemos e Davi Souza, ambos de 18 anos, aproveitaram o espaço para passear de bicicleta e contaram que a ciclovia pode incentivar outras pessoas a pedalar.

"A gente anda de bicicleta desde criança, mas vamos sempre para a Barra, por ser uma região mais segura para os ciclistas. Com a ampliação das ciclovias no Campo Grande, tendo essa estrutura mais perto de casa, as pessoas podem se sentir mais motivadas a pedalar e fazer exercícios", contou Rafael.

O investimento em toda a obra foi de cerca de R$ 8 milhões. Segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil), que fez a inauguração oficial do espaço, o objetivo foi garantir conforto aos pedestres e segurança para quem utiliza o transporte público, além de valorizar uma área de convivência da cidade.

"Fizemos desde o pavimento de asfalto com intervenção das drenagens, passando por meio-fio em granito e pedra portuguesa, e em determinados locais mármore. Colocamos novo mobiliário de ônibus, deslocamos o trânsito para que os pedestres tivessem mais conforto, fizemos pavimento em concreto e investimos em novo paisagismo e mais iluminação", afirmou o prefeito.

A diferença mais evidente foi em frente ao TCA. As grades que contornavam o antigo estacionamento foram removidas para dar maior visibilidade à fachada do edifício, um patrimônio cultural e arquitetônico de Salvador que é tombado. O passeio foi alargado e ganhou piso intertravado, o que deve resultar em mais espaço ao público que se concentra no local em dias de shows e espetáculos.

Mudas de Otis foram plantadas no Campo Grande Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Árvore

Antes de fazer a entrega oficial do espaço, o prefeito percorreu o largo do Campo Grande e plantou uma muda de otis, no mesmo local onde uma árvore tombou na semana passada. Otis é a espécie que predomina entre o Campo Grande e o Corredor da Vitória, árvores altas e com copas amplas que oferecem sombra. Mudas foram plantadas do TCA até o relógio de São Pedro, na Avenida Sete de Setembro.

"A nossa intenção é que Salvador seja cada vez mais motivo de muito orgulho para todos nós, que moramos aqui. Entendo que qualquer cidade, antes de ser boa para o visitante, precisa primeiro ser boa para quem vive nela”, afirmou Bruno Reis.