RMS

Lauro de Freitas vai sediar maior festival colaborativo de criatividade e inovação do Mundo

Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, vai sediar o maior festival colaborativo de criatividade e inovação do mundo, o World Creativity Day - WDC 2024, se juntando a outras 55 cidades brasileiras que também vão celebrar o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. O evento gratuito acontece de 19 a 21 de abril, com foco no desenvolvimento sustentável.