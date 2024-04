TUDO NO PRECINHO

Feira da Gestante chega em Salvador com produtos a partir de R$ 2

Evento acontecerá de forma gratuita no Shopping Bela Vista

De 1º a 5 de maio, a capital baiana receberá pela 7ª vez a maior feira dedicada a mamães e bebês de toda a América Latina. Com a participação de mais de 40 expositores de todo Brasil, o evento terá desde chupetas até quartos completos. Os visitantes encontrarão uma seleção abrangente de itens, todos disponíveis a preços acessíveis, a partir de apenas R$ 2. O evento acontecerá de forma gratuita no Shopping Bella Vista.

A diversidade de produtos da Feira da Gestante abrange o universo das crianças de até 2 anos, com alguns expositores também oferecendo produtos voltados para crianças de até 6 anos. Os horários de funcionamento da feira são: de quarta a sexta-feira (1º a 3 de maio), das 14h às 21h; sábado (4 de maio), das 10h às 21h; e domingo (5 de maio), das 13h às 20h.

Como a maior do seu segmento em toda a América Latina, a Feira da Gestante espera receber cerca de 10 mil visitantes até o seu encerramento na capital baiana. Organizado pelo Grupo Mega, este evento já conta com uma história de 35 anos e é reconhecido em várias cidades do Brasil, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Brasília, Goiânia, entre outras.