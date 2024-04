PRIMEIROS SONS

Bebê ouve a voz da mãe pela primeira vez após usar aparelho auditivo

O pequeno Albie Collins, de apenas três meses, pode ouvir a voz de sua mãe pela primeira vez após usar um aparelho auditivo. O vídeo foi compartilhado no TikTok e tem tocado o coração dos usuários ao redor do mundo.

No momento, Amy interage com a criança, que reage com olhares de admiração e sorrisos. Na legenda, ela escreve: “Meu bebê ajustando os aparelhos auditivos. Ele está ouvindo a voz da mamãe pela primeira vez”.

Albie foi diagnosticado com perda auditiva moderada em ambos os ouvidos durante um exame de rotina. A condição é genética, conforme explicou a mãe. O pai, Matthew, também foi diagnosticado com a mesma perda durante a infância.

De acordo com o jornal do Reino Unido Daily Mail, o bebê não é completamente surdo. O pequeno ainda podia ouvir vagamente alguns sons, como quando as pessoas gritam ou elevam a voz. Mas, a recomendação dos médicos é o uso do aparelho para que sua fala e linguagem se desenvolvam adequadamente.