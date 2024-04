FAMÍLIA DENUNCIA

Bebê tem fêmur quebrado durante parto em maternidade de Camaçari

A Família do bebê que teve o fêmur quebrado durante o parto na Maternidade Regional de Camaçari, denunciou a equipe médica do local. O caso aconteceu na última terça-feira (9) e a criança segue com a perna esquerda engessada até essa segunda-feira (15).

O pequeno Pietro está, desde o nascimento, com a perna esquerda engessada. Em contato com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), foi comunicado que a fratura foi identificada após o nascimento e o bebê segue sendo acompanhado pela unidade, com um especialista, com assistência integral.