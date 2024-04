VIOLÊNCIA

Corpo com marcas de tiros é encontrado na Ladeira da Soledade

O corpo de um homem foi encontrado nesta segunda-feira (29) no bairro da Lapinha, em Salvador. O homem, ainda sem identificação formal, foi vítima de disparos de arma de fogo.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o corpo do homem foi encontrado por populares, na Ladeira da Soledade, no bairro da Lapinha. As guias periciais e de remoção foram expedidas. Autoria e motivação já estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).