REGIÃO METROPOLITANA

Homem é morto e outro é baleado em Camaçari

Segundo a Polícia Civil, o crime foi registrado na 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, que expediu as guias para remoção e perícia e iniciou a investigação do ocorrido.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o procedimento será encaminhado para a 4ª Delegacia de Homicídio do município, unidade que seguirá com a investigação, realizando oitivas e diligências para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.