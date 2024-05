Morre homem baleado em São Caetano

Carlos Alberto Silva Moura Júnior estava internado há duas semanas no Hospital Ernesto Simões

Um homem morreu nesta quarta-feira (15), após passar duas semanas internado. Carlos Alberto Silva Moura Júnior, de 32 anos, foi baleado na Rua do Amparo São Francisco, no bairro de São Caetano, na capital baiana.

Após o ataque, o homem deu entrada no Hospital Ernesto Simões no dia 1º de maio, permanecendo internado até a quarta-feira, quando morreu, de acordo com a Polícia Civil.