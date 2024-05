Jovem é morto espancado em Periperi

Ele chegou a dar entrada no Hospital do Subúrbio

Um jovem de 23 anos morreu após dar entrada no Hospital do Subúrbio, vítima de espancamento. De acordo com o boletim da Secretaria de Segurança Pública, o crime foi registrado no final da tarde de terça-feira (14), na Praça da Revolução, em Periperi. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Maicon Luan Silva de França.