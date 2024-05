CRIME

Adolescente é morto próximo de casa em Periperi

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros próximo da casa onde morava, no bairro de Periperi. O crime aconteceu na noite de terça-feira (14), na Rua Antártica. A vítima foi identificada como Guilherme Nascimento Ribeiro.

Segundo a Polícia Civil, a 3ª Delegacia de Homicídios vai apurar a autoria e motivação do crime. Uma equipe do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas (DHPP) foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.