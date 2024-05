Homem é morto a tiros na Rua Direta de Pero Vaz

Na manhã desta quarta-feira (15), um homem foi morto a tiros na Rua Direta do bairro Pero Vaz. Policiais da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar receberam a informação de que um homem havia sido de vítima de disparos de arma de fogo.

Ao chegarem no local, os policiais acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remover o corpo. A Polícia Civil irá investigar o caso.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ocorreu um tiroteio na Rua Pero Vaz, e duas pessoas foram atingidas e socorridas até uma unidade hospitalar.