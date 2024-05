Servidores estaduais de saúde realizam protesto em Salvador

O protesto causou lentidão no trânsito da região. Na última segunda-feira (13), o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde-BA) anunciou uma paralisação de 72 horas em todo o estado. Às 15h, a categoria, que está com indicativo de greve, se reúne em assembleia geral para discutir os próximos movimentos da classe.