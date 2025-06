SALVADOR

Foragido por estupro é preso com equipamentos de telefonia avaliados em R$ 36 mil

Técnico em eletrônica era procurado pela Justiça do Piauí e foi localizado no bairro Alto do Cabrito

Tharsila Prates

Publicado em 10 de junho de 2025 às 18:07

Material apreendido com o suspeito Crédito: Divulgação/ Ascom PC

Um foragido da Justiça do Piauí, de 41 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (10), no bairro Alto do Cabrito, em Salvador, durante buscas da Polícia Civil da Bahia. Ele possuía mandado de prisão preventiva por estupro, crime ocorrido em 2024, no município de Oeiras (PI). >

Técnico em eletrônica, o homem foi capturado por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), unidade com atribuição em Salvador, durante investigações sobre furtos e receptação de equipamentos de telefonia.>