SÃO JOAQUIM

Homem é preso ao tentar embarcar com veículo roubado no ferry-boat

Suspeito também estava com documentos falsos

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (10), no Terminal Marítimo de São Joaquim, no bairro do Comércio, em Salvador, um homem tentando embarcar no ferry-boat com destino ao município de Valença, no Baixo Sul, conduzindo um carro roubado e com documentação falsificada. >