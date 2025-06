OI???

Tubarão-martelo cai do céu e assusta jogadores durante partida nos EUA

“Quando caiu no chão e vimos que era um tubarão-martelo, ninguém acreditou", disse um dos atletas

Um jogo de frisbee em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, foi interrompido por um acontecimento inusitado: um pequeno tubarão-martelo caiu do céu no meio do campo Splinter City, durante uma partida no dia 18 de maio. O caso foi relatado pelo site Live Science.>