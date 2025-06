TECNOLOGIA

Apple anuncia iOS 26 com 'vidro líquido' e IA atendendo telefone para o usuário

Previsão de lançamento é para o final deste ano

Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2025 às 17:18

iOS 26 Crédito: Reprodução

Durante a WWDC 2025, conferência anual para desenvolvedores da Apple realizada nesta segunda-feira (9), a empresa anunciou a maior mudança visual do iOS em mais de uma década. A nova atualização do sistema, chamada iOS 26, traz um design translúcido e arredondado, inspirado na estética do headset de realidade mista Vision Pro. Batizado de Liquid Glass (ou vidro líquido, na tradução para o português), o novo visual aposta em transparência e fluidez.>

Com previsão de lançamento para o final deste ano, o iOS 26 marca uma virada no design da interface. "A intenção é colocar o conteúdo no centro da experiência, sem que o usuário perceba a interface", informou a Apple durante a apresentação. A mudança é a mais significativa desde o iOS 7, lançado em 2013, e inaugura também uma nova lógica de nomenclatura: a partir de agora, o número da versão corresponderá ao ano de lançamento.>

Segundo a Bloomberg, o redesenho pode estar relacionado a uma reformulação mais ampla do iPhone prevista para 2027, quando o aparelho completará 20 anos de mercado.>

Novos recursos do iOS 26:>

Além da reformulação visual, a Apple anunciou funções inéditas que aproveitam a integração com inteligência artificial:>

Filtragem de chamadas: o aplicativo Telefone vai identificar ligações desconhecidas e avisar quando uma chamada em espera estiver tocando música, sinalizando o melhor momento para atender.>

Interface da câmera: o app Câmera será redesenhado para facilitar o acesso a funções que antes exigiam muitos toques na tela.>

Tradução em tempo real: o app Mensagens poderá traduzir conversas automaticamente, e o FaceTime passará a contar com legendas ao vivo, inclusive entre pessoas que falam idiomas diferentes.>

A Apple também trouxe atualizações para o Apple Intelligence, plataforma de IA anunciada em 2024. A empresa evitou promessas grandiosas e preferiu destacar funções práticas. A partir de agora, desenvolvedores poderão incorporar os modelos de linguagem da Apple em seus próprios aplicativos.>

A assistente virtual Siri, que prometia uma reformulação completa com maior autonomia e integração com outros apps, ainda não teve a nova versão lançada. A empresa confirmou que o projeto foi adiado.>