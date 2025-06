ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Aliado da saúde: pinhão combate hipertensão, anemia e fortalece o cérebro

A semente brasileira que te dá energia, ajuda na dieta e protege sua saúde de ponta a ponta

Agência Correio

Publicado em 10 de junho de 2025 às 15:30

Descubra o pinhão: um superalimento com sabor único e benefícios que vão além da nutrição. Crédito: Reprodução/Youtube

O pinhão, semente da Araucária e ingrediente estrela de muitas festas, é uma iguaria brasileira disponível de março a agosto. Conhecido por sua textura e sabor especiais, ele é um alimento ancestral, apreciado desde os povos indígenas. >

Este alimento versátil é carregado com nutrientes essenciais: fibras, amido resistente, proteínas e uma variedade de minerais. Com pouca gordura e sódio, representa uma excelente opção para quem busca uma alimentação equilibrada e saudável.>

Cada 100 g de pinhão cozido fornece cerca de 175 kcal, tornando-o uma poderosa fonte de energia. Ideal para atletas e crianças em fase de crescimento, seu consumo oferece o combustível necessário para o bom funcionamento do corpo e da mente.>

Saciedade prolongada

As fibras do pinhão são um trunfo para quem busca controlar o apetite. Ao serem ingeridas, elas formam uma espécie de gel no estômago, desacelerando o esvaziamento e prolongando a sensação de plenitude. Isso favorece uma ingestão consciente.>

Além disso, o pinhão contém ácido pinoleico, que age na supressão da fome. Com aproximadamente 10 g de fibras por 100 g, esta semente é uma aliada valiosa para manter a saciedade por mais tempo, ajudando no controle do peso de forma natural.>

Bom para o coração

A riqueza em potássio do pinhão contribui diretamente para a saúde cardiovascular, auxiliando na redução da pressão arterial. Esse mineral vital suaviza a tensão nas paredes dos vasos sanguíneos, ajudando a controlar a hipertensão de forma eficaz.>

Adicionalmente, o pinhão é fonte de ômega 6 e 9, gorduras saudáveis que trabalham para reduzir o colesterol "ruim" no organismo. Consequentemente, integrar o pinhão na dieta apoia a saúde do coração, prevenindo condições cardiovasculares.>

Estimula o cérebro

O pinhão é um alimento amigo do cérebro, rico em vitaminas do complexo B, potássio e fósforo. Esses nutrientes são fundamentais para o bom funcionamento neural, contribuindo para a melhoria do raciocínio e da memória de forma natural.>

Assim, o consumo regular desta semente auxilia na manutenção da agilidade mental e do foco. Incluir pinhão na alimentação diária pode ser um passo importante para otimizar as funções cognitivas e sustentar a saúde cerebral a longo prazo.>

Intestino regulado

As fibras presentes no pinhão são essenciais para um intestino saudável. Elas atuam prevenindo a constipação, pois melhoram o trânsito intestinal e promovem a formação de fezes mais macias e volumosas. Isso facilita a eliminação natural.>

Portanto, a inclusão do pinhão na dieta diária ajuda a manter a regularidade intestinal, proporcionando bem-estar digestivo. Desfrute dos benefícios de um sistema digestivo equilibrado com essa semente nutritiva e versátil em suas refeições.>

Visão mais saudável

O pinhão é um escudo para seus olhos, graças à luteína, um poderoso antioxidante. Este composto é crucial para prevenir a degeneração macular relacionada à idade e diminuir os riscos de catarata, protegendo a sua visão a longo prazo.>

Além disso, suas propriedades antioxidantes gerais combatem os radicais livres, vilões que causam doenças e o envelhecimento precoce. Assim, ao consumir pinhão, você investe na saúde ocular e na proteção celular contra danos oxidativos.>

Contra a anemia

Com sua modesta, mas significativa, quantidade de ferro e cobre, o pinhão é uma excelente escolha para complementar a dieta de quem busca prevenir ou tratar a anemia. O ferro é vital, e o cobre auxilia na sua absorção eficiente.>

Dessa forma, incluir essa semente nutritiva como lanche ou em refeições pode ser um suporte valioso para manter os níveis de ferro saudáveis. Ele contribui para a produção de energia e a vitalidade geral do organismo de forma natural e saborosa.>

Imunidade em alta

O consumo de pinhão reforça as defesas do seu corpo contra gripes e resfriados. Isso acontece devido à sua boa quantidade de vitamina C, um antioxidante essencial para fortalecer o sistema imunológico e proteger o organismo.>

Cada 100 g de pinhão cozido sem sal oferece 27,7 mg de vitamina C, um aporte considerável. Incorpore essa semente em sua rotina alimentar para manter a imunidade elevada e desfrutar de maior resistência a infecções sazonais.>

Formas de aproveitar

Apesar de ser comumente cozido ou assado na brasa, o pinhão oferece inúmeras possibilidades na cozinha. Ele pode ser transformado em farinha, servindo como uma alternativa sem glúten para pães, bolos e biscoitos, ideal para celíacos.>

Explore a versatilidade do pinhão em pratos doces e salgados: adicione-o a farofas, risotos, saladas, sopas e até em sobremesas como pudins e pavês. Sirva-o como petisco, com um toque de sal, orégano e pimenta-do-reino para um sabor extra.>

No sul do país, a "sapecada de pinhão" é um ritual social, onde a semente é assada ao ar livre com amigos e família, uma experiência autêntica. Recomenda-se consumir cerca de oito unidades cozidas por dia, como lanche da tarde ou pré-treino.>

A água do cozimento do pinhão pode ser reutilizada em caldos, aproveitando ao máximo seus nutrientes. Durante o cozimento, a casca libera compostos bioativos que conferem à semente uma tonalidade marrom e enriquecem seu perfil nutricional.>

Cuidados essenciais

Atenção: o pinhão nunca deve ser consumido cru, pois pode ser tóxico. É imprescindível cozinhá-lo por 30 a 40 minutos em panela de pressão com água e sal. Somente após o resfriamento, a casca deve ser removida para o consumo seguro.>

Por ser rico em carboidratos (cerca de 43 g em 100 g), pessoas que controlam a ingestão desse nutriente devem consumir com moderação. Evite combiná-lo com outras fontes de carboidratos na mesma refeição, especialmente à noite, para evitar excessos.>