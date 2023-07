Lauro recebe festival de churrasco e cerveja artesanal neste domingo

Crédito: Divulgação

A nova edição do festival de churrasco e cerveja artesanal "Entre Brasas" está marcada para o próximo domingo (23). O evento acontece às 12h no Bar de Fábrica da Proa Cervejaria, na cidade de Lauro de Freitas.



"O Entre Brasas na Proa promete ser um evento para os amantes de churrasco e cervejas artesanais, os melhores cortes de carne serão preparados por talentosos assadores, tudo acompanhado com a seleção de cervejas da cervejaria baiana Proa", diz a organização em nota.

Serão 11 torneiras com uma seleção de rótulos da Proa. Os destaques são a refrescante Baiana Lager, a nova edição da Hops for Julia IPA, a marcante Carrie Nation IPA e a Double IPA Barril Dobrado. Além da sofisticada Saravá Tripel, CNTP German Pils, a suave Vienna Lager, a aromática Weiss e a premiada Sour Caju também estarão presentes, para satisfazer a todos os gostos.

Os responsáveis por assar os cortes será um time de especialistas liderados por Emanuele Nascimento e composto pelos talentosos assadores como: Diogo Monteiro, André Henrique, Ícaro Daltro, Karol Mozer, Flávio Leite e Paulo Rosa.

O festival contará com diversas estações para satisfazer os paladares mais exigentes, com opções como: Costela fogo no chão, Cupim no varal, Salmão pranchado, Bife de chorizo, Linguiça defumada, Choripan, Pão de Alho, Hambúrguer, Brisket e Pancetta.

A trilha sonora será comandada pela banda "Nós somos o Coldplay", que traz covers do grupo britânico. Além deles, o DJ Pirraça e o cantor Bruno Galba completam as atrações.

"Estamos muito animados com o Festival Entre Brasas, pois acreditamos que a combinação de churrasco de qualidade com cervejas artesanais é simplesmente perfeita. Queremos proporcionar um dia incrível para todos os presentes, com ótima comida, cerveja saborosa e música envolvente", disse Emanuele Nascimento, organizador do evento.

Serviço:

Entre Brasas Festival – Edição Proa cervejaria

Quando: 23 de julho (domingo), a partir das 12h

Onde: Proa cervejaria (Lauro de Freitas)