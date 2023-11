Leroy Merlin oferecerá produtos com até 40% de desconto no dia da inauguração

A inauguração da primeira unidade da rede francesa Leroy Merlin contará com a oferta de produtos com descontos de até 40%. Localizada no Horto Bela Vista, em Salvador, a loja abrirá as portas oficialmente na sexta-feira (1). O CORREIO visitou o local e conferiu tudo que estará à disposição do clientes, desde itens de construção a decoração de casa, além do serviço de instalações e realização de projetos.



Os produtos e serviços ofertados pela loja podem ser encontrados em 15 diferentes seções: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas, com projetos e soluções positivas para o lar. A unidade conta 15 marcas exclusivas da rede francesa, a exemplo da Luxens, marca de tintas, e a Artens, de porcelanatos e revestimentos.