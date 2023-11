Leroy Merlin do Horto Bela Vista. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com a chegada da primeira unidade da Leroy Merlin na Bahia, baianos incluem mais uma grande 'home center' – loja de materiais e serviços de construção – na lista de opções, que é formada por Tok&Stok e Ferreira Costa. As redes são conhecidas em todo o país por apresentarem uma oferta dos mais variados produtos de construção, decoração, acessórios e soluções de casa. Nesse sentido, o CORREIO realizou uma pesquisa para informar o que cada uma oferece ao consumidor.

A começar pela filial da rede francesa, que vai ser inaugurada nesta sexta-feira (1), no Horto Bela Vista, em Salvador. Com uma área construída de 20 mil m², a Leroy Merlin possui um salão de vendas de 9.600 m², um depósito de 1.500 m², espaço Drive de 2.340 m² e estacionamento com capacidade máxima para 476 carros. A unidade soteropolitana está organizada em 'quatro mundos', com seções para obras, decoração, organização e ferramentas técnicas: 35 mil produtos são disponibilizados na unidade física, que atenderá clientes de Salvador e Região Metropolitana, além de atender a demanda de pedidos virtuais feitos no interior do estado, por meio de site, central de televendas e Whatsapp.

Os produtos e serviços ofertados pela loja podem ser encontrados em 15 diferentes seções: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas, com projetos e soluções positivas para o lar. A unidade conta 15 marcas exclusivas da rede francesa, a exemplo da Luxens, marca de tintas, e a Artens, de porcelanatos e revestimentos.

Além de comprar produtos e soluções de casa, os consumidores também poderão realizar projetos domésticos, como confecção de boxes para banheiro até a montagem do próprio ambiente, que pode ser instalado pela Leroy Merlin. Ou seja, os clientes podem comprar o material, projeto e instalação. Estão disponíveis na unidade: fábrica de cores, corte de madeira e serviços de instalação como ar-condicionado, papel de parede, fechadura eletrônica, reforma completa de banheiro, cozinha e muitos outros.

Essa não é a primeira unidade da Leroy no Nordeste: a marca possui filiais nos estados de Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. A multinacional francesa está presente em 11 países, com mais de 88 mil colaboradores, 464 lojas e um faturamento anual de 8,4 bilhões de reais. Na América do Sul, a Leroy possui unidades apenas no Brasil. Além do Nordeste, a empresa tem unidades nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e no Distrito Federal.

Há 15 anos na capital baiana, a loja da Ferreira Costa, localizada na Avenida Paralela, tem área de vendas de 9.000m². O mall possui 20 unidades comerciais, com farmácia, salão, posto de vacinação, lotérica, restaurantes, quiosques e outros serviços. São 679 vagas gratuitas de estacionamento, sendo duas vagas verdes para recarga de carros elétricos. Essa unidade não é a única do Nordeste, a rede também está presente nos estados de Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Todas as unidades da Ferreira Costa contam com 80 mil itens para casa, construção e decoração, nas seguintes categorias: tintas, eletrodomésticos, decoração, iluminação, itens e utensílios domésticos, louças e metais, cama, mesa e banho, casa e jardim, ferramentas e automotivos, pisos e revestimentos.

A rede pernambucana oferta um programa voltado para a capacitação e aperfeiçoamento de profissionais de pintura, reforma e construção civil, oferecido gratuitamente. O projeto se chama Clube do Profissional. Além disso, a home center oferta serviços de botados, realiza entrega a domicílio e permite a retirada de itens comprados online na loja física.

Um segundo home center da Ferreira Costa em Salvador está sendo construído no Vale dos Barris, com previsão de inauguração no início de 2024. A filial, que será a nona loja do grupo, vai contar com uma área de vendas de 11.000m² e 762 vagas de estacionamento, sendo 12 vagas com pontos para recarga de carros elétricos. O mall vai contar com 26 unidades comerciais.

Com duas unidades na capital baiana, no Salvador Shopping e no Caminho das Árvores, a Tok&Stok é uma home center com foco em móveis e decoração. Diferente da Leroy e da Ferreira Costa, ela trabalha especificamente com itens decorativos, móveis e acessórios. Nesta rede, o consumidor encontra desde copos de cozinha a sofás, além de ter à disposição peças exclusivas de designers nacionais e internacionais.