BARALHO DO CRIME

Líder de facção baiana é morto pela polícia em São Paulo

Fabão estava escondido no Guarujá e tinha vida de luxo

Fábio dos Santos Nascimento, conhecido como "Fabão" e "Jiboia", foi morto pela polícia em São Paulo. Ele é apontado como líder da facção com atuação nos bairros de Valéria, Castelo Branco e Vila Canária, em Salvador, e era o 8 de Espadas do Baralho do Crime.