SAPEAÇU

Líder de facção é morto pela polícia no interior da Bahia

Um suspeito procurado por roubos, homicídios e extorsões foi morto pela Polícia Civil em Sapeaçu, no interior da Bahia, nesta terça-feira (2). Genildo Amparo do Nascimento, o ‘Gene’, Dama de Espadas do Baralho do Crime, resistiu a uma abordagem policial e foi morto em troca de tiros, segundo a polícia.