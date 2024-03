OPERAÇÃO

Líder de facção é preso em Feira de Santana; outro suspeito é morto pela polícia

Um suspeito de ser líder de uma facção criminosa em Feira de Santana foi preso no bairro do Tomba, naquele município, nesta terça-feira (19). A operação conjunta das polícias Civil e Militar cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Feira, Rafael Jambeiro e Itatim. Nessa última cidade, um dos suspeitos foi morto pelos policiais.

Além da prisão do líder no Tomba, um outro mandado de prisão foi cumprido no presídio de Feira de Santana. Em Itatim, um dos alvos resistiu à ordem de prisão, atirando contra os policiais. Houve uma troca de tiros e o suspeito foi baleado. Socorrido ao Hospital Municipal, ele acabou morrendo.

Participam da ação, equipes da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itaberaba), com apoio das Coordenadorias de Itaberaba, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Seabra, e policiais militares do Comando de Policiamento Regional da Chapada, da Companhia Independente de Policiamento Especializado/Chapada e do 11º Batalhão da PM.