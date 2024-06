Líder de facção na Bahia é preso em cidade no Espírito Santo

As investigações foram realizadas pelo Draco de Feira de Santana e Vitória da Conquista

Um líder de facção na Bahia foi preso na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (4), após investigações conjuntas do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) de Feira de Santana e Vitória da Conquista.