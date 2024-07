LAGOA REAL

Líder de grupo criminoso é preso na Bahia

A quadrilha é especializada em roubo de cargas em estados do Nordeste e na cidade de Goiás

Três mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra um homem, suspeito de liderar uma quadrilha especializada em roubo de cargas, na sexta-feira (12), no Centro da cidade de Lagoa Real.

Equipes da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi), da 1ª Delegacia Territorial do município, da Coordenadoria de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Goiás participaram da ação.