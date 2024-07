BAHIA

Mulher acusada de matar companheiro é presa em Juazeiro

Uma mulher foi autuada em flagrante pelo homicídio do companheiro, na sexta-feira (12), no bairro do Alto da Maravilha, em Juazeiro. A ação foi realizada pela Delegacia de Homicídios daquele município, com participação da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Catti/Norte).