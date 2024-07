SALVADOR

Corpo é encontrado boiando na praia de Piatã

O corpo de um homem sem identificação formal, segundo a Polícia Civil, foi encontrado boiando na praia de Piatã, na manhã deste sábado (13). De acordo com a Polícia Civil, 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) expediu as guias periciais e de remoção do corpo.