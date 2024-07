SALVADOR

Santa Luzia do Lobato tem 150 casas reformadas pelo Morar Melhor

São ofertados R$ 11 mil por imóvel; moradores escolhem melhorias

Da Redação

Publicado em 13 de julho de 2024 às 11:54

Morar Melhor reforma casas em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

Foram entregues, na manhã deste sábado (13), 150 casas reformadas pelo programa Morar Melhor. O projeto restaura imóveis de famílias de baixa de renda.

A entrega foi feita pela prefeitura de Salvador, responsável pela obra das residências. Foram contemplados moradores de Santa Luzia do Lobato, no Subúrbio. É a terceira vez que a localidade é beneficiada com a iniciativa.

No total, 282 imóveis no entorno já foram reformados. De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Francisco Torreão, o Morar Melhor é o maior programa social tocado pela administração municipal.

“É um programa que já ultrapassou 52 mil famílias beneficiadas. Não é só uma reforma em si. Trata-se de um resgate à dignidade dos moradores, que recuperam a autoestima após verem seus lares, antes insalubres, em plenas condições de moradia. Cada família passa a ter uma casa nova sem mudar de endereço”, explicou.

Coordenado pelo órgão, o Morar Melhor disponibiliza R$ 11 mil por moradia para realizar um conjunto de obras de requalificação de acordo com a escolha dos próprios moradores. Os serviços vão desde nova pintura e reboco até a reforma completa do telhado ou a criação de novos cômodos, como banheiro e área de serviço, além da troca de portas, janelas, pia, vaso sanitário e outros itens essenciais.

Uma das contempladas pelo programa em Santa Luzia do Lobato, Andreza Santos de Souza, 40 anos, celebrou a transformação da sua casa, onde mora com seus dois filhos. “Sou grata porque o programa fez não só pela minha casa, mas também pela casa de muita gente daqui da minha vizinhança. Antes da reforma, tudo aqui alagava, era um caos”, lembrou.

Funcionamento

O Morar Melhor segue critérios como precariedade dos bairros, baseado em dados do IBGE e na observação de campo; áreas com maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento; com maior predominância de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e com maior incidência de mulheres chefes de família, entre outros requisitos.

Não são contemplados imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos. Desde 2015, o Morar Melhor já reformou cerca de 52 mil imóveis em mais de 300 localidades da capital baiana.