TRÊS DE OUROS

Líder de organização criminosa na Bahia é preso durante operação em Minas Gerais

Eric Santana Mota é acusado de chefiar uma ramificação do grupo na região da Chapada Diamantina

Publicado em 26 de março de 2024 às 16:44

O ‘Três de Ouros’ do Baralho do Crime foi preso após troca de informações entre a PC da Bahia e de Minas Crédito: Divulgação

Um homem, identificado como Eric Santana Mota, suspeito de liderar uma organização criminosa na Bahia, teve o mandado de prisão preventiva cumprido durante uma ação conjunta das Polícias Civis da Bahia e de Minas Gerais, no âmbito da Operação Argus. Considerado um dos alvos prioritários da Secretaria de Segurança Pública (SSP/BA), "Topa" foi localizado no município de São João do Manhuaçu, na noite de segunda-feira (25).

O ‘Três de Ouros’ do Baralho do Crime foi preso após troca de informações entre a PC da Bahia e de Minas, além do trabalho da inteligência das corporações. Ao ser abordado pelas equipes, ele apresentou um documento de identidade falsificado e foi conduzido para a 6ª Delegacia Regional de Manhuaçu.

As investigações apontaram que o homem era líder de uma ramificação do grupo criminoso atuante na capital baiana e nas cidades de Itaberaba, Boa Vista do Tupim e Marcionílio Souza. Ele foi indiciado por associação criminosa, homicídio e tráfico de drogas.

O homem passou por exame de corpo de delito e permanece custodiado em Minas Gerais à disposição da Justiça, aguardando recambiamento para o sistema prisional. Essa foi à 35ª prisão da Operação Argus, deflagrada em 2021 para cumprimento de mandados.