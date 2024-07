BARALHO DO CRIME

Líder de tráfico, assassino de músico e mais: veja os criminosos incluídos na lista de mais procurados da Bahia

SSP atualizou cinco nomes na ferramenta; população pode fazer denúncia anônima

Da Redação

Publicado em 20 de julho de 2024 às 17:29

Novos nomes do Baralho do Crime Crédito: Divulgação

A lista dos criminosos mais procurados do estado da Bahia foi atualizada neste sábado (20), pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Os novos nomes incluídos são procurados por homicídio e tráfico de drogas, com atuação na capital, Região Metropolitana e no interior do estado. Os nomes compõem o chamado Baralho do Crime.

Edson Silva de Santana, conhecido como “Jegue”, ocupa agora a carta ‘Rei de Ouros’. Ele é apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas em Salvador e na RMS. É a segunda vez que ele é incluído na lista - em agosto de 2021, ocupava a carta ‘Rei de Copas’.

Jegue está foragido e foi alvo da operação batizada de ´Tacho´, que buscou apurar a existência de uma associação entre ele e outros denunciados, suspeitos de integrar uma facção envolvida com tráfico de drogas, homicídios, entre outros crimes.

Edson Silva de Santana, conhecido como “Jegue” Crédito: Divulgação

Outra atualização foi na carta ‘Dez de Ouros’, que agora passa a apresentar o rosto de Demilson Sales das Neves, o “Tutuca”. O acusado é procurado por organização criminosa e tráfico, com área de atuação no bairro de Pernambués, em Salvador. Ele distribui armas, drogas e munição para ataques contra grupos rivais, segundo a polícia.

Demilson Sales das Neves, o “Tutuca” Crédito: Divulgação

Ainda no naipe de ‘Ouros’, a carta Oito passa a apresentar o rosto de Fábio Souza dos Santos, o “Geleia”. Ele é procurado por homicídio em Camaçari e fugiu da prisão em outubro de 2023.

Ele denunciado pelo Ministério Público como o mandante da morte do percussionista Renato Santos Evangelista Sobrinho. O crime ocorreu em novembro de 2021, no bairro de Catu de Abrantes, em Camaçari. De acordo com as investigações, traficantes que pertencem a uma facção não gostaram ao ver no local a apresentação de uma pessoa de Portão, Lauro de Freitas, que vive sob domínio de outro grupo criminoso.

Fábio Souza dos Santos, o “Geleia” Crédito: Divulgação

Já a carta ‘Três de Ouros’ passa a ser ocupada por Allan Rodrigues dos Santos Caetano, o “3 BOND” ou “Sete”. Integrante de uma organização criminosa, ele é responsável pelo tráfico de drogas nas localidades da “Casinha”, “Cepel” e “Ceasa”, em Salvador.

Informações apresentadas pelo Ministério Público apontam que Allan possui uma personalidade violenta e propensa à prática de crimes dolorosos contra a vida.

Allan Rodrigues dos Santos Caetano, o “3 BOND” ou “Sete” Crédito: Divulgação

Interior da Bahia

Charles Lopes Teles de Andrade, conhecido como “Charlinho”, é o novo rosto do ‘Sete de Ouros’. Ele, que age em Itabuna, no SUl da Bahia, possui mandado de prisão por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo denúncia do MP, “Charlinho” matou a tiros Uemerson Aragão dos Santos, conhecido como “Psicose”, em fevereiro de 2010. Outras três pessoas que estavam em um bar situado no bairro Nova Ferradas, em Itabuna, também foram atingidas.

“Charlinho” é o novo rosto do ‘Sete de Ouros` Crédito: Divulgação

No local ocorria uma apresentação de uma banda de música, quando “Charlinho” chegou atirando em direção de Uemerson, sem qualquer possibilidade de defesa. Os outros feridos estavam próximos.

Informações que podem contribuir com o trabalho policial e ajudar na captura desses e de outros foragidos, podem ser repassadas por meio do telefone 181 (Disque Denúncia) ou através do site disquedenuncia.ssp.ba.gov.br.