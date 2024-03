UNUM CORPUS

Líder de tráfico é morto, e 90 pessoas são presas em operação na Bahia

Ainda segundo a polícia, entre os alvosda operação estava um líder do tráfico de drogas nos municípios de Ibirataia e Itacaré. Houve confronto com policiais, ele foi baleado e não resistiu. O homem era investigado por três homicídios naquela região. A identidade dele não foi divulgada.

Dos 90 mandados de prisão cumpridos, 42 referem-se a autores de crimes contra a vida. Envolvidos com o tráfico de drogas, acusados de estupro, violência doméstica e familiar e crimes contra o patrimônio estão entre os presos já alcançados nesta primeira Unum Corpus deste ano. As ações seguem ao longo do dia em todo interior baiano.