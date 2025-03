CRIME

Líder de tráfico na Bahia é preso com o filho em operação policial

Condenado por homicídio em Conquista, ele tem ligação com facção paulista

Carol Neves

Publicado em 28 de março de 2025 às 13:11

Polícia Civil Crédito: Divulgação Ascom PC

A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta sexta-feira (28) um pai e seu filho durante a Operação NARKE, realizada em conjunto com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Paraíba. O principal alvo, condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato de um comparsa em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, em 2003, era considerado um dos maiores fornecedores de drogas para o sudoeste baiano. >

Durante a ação policial, foram apreendidas três pistolas, munições e três veículos. O suspeito, que já cumpria pena quando solto, foi recapturado na Paraíba junto com o filho, detido em flagrante por estar com duas armas no momento da abordagem. As equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc ) seguem realizando buscas em oito endereços na Paraíba e quatro propriedades na Bahia - em Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Jucuruçu.>

"Ele coordenava o tráfico em Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus e Feira de Santana, além de já ter estendido suas ações criminosas para o estado da Paraíba", explicou o delegado José Bezerra, diretor do Denarc. Segundo as investigações, o criminoso estava vinculado a uma grande facção paulista responsável pelo abastecimento de drogas nestas regiões.>

O homicídio pelo qual foi condenado ocorreu quando a vítima foi rendida dentro do próprio carro, obrigada a dirigir até um local isolado e executada com oito tiros. A sentença só foi proferida este ano pelo Tribunal do Júri de Vitória da Conquista, após 21 anos do crime.>