INVESTIGAÇÃO

Prédio de luxo em Salvador é alvo de operação da PF contra tráfico de drogas

Ação conta com cerca de 100 policiais federais e é realizada na manhã desta quarta-feira (7)

Foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (7), uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de tráfico internacional de drogas. Os membros utilizavam voos para transportar substâncias ilícitas para países da Europa. São cumpridos mandados de busca e apreensão em Salvador e em outras quatro cidades. >

Segundo a PF, a organização investigada operava com foco na remessa de drogas, especialmente cocaína, por meio de pessoas cooptadas pelos criminosos - popularmente chamadas de 'mulas'. O esquema conta, segundo as investigações, com o envolvimento de empresários, doleiros, advogado e gerente de instituição financeira. >

A investigação teve início com a prisão de uma jovem que transportava 3,2 quilos de cocaína no fundo de uma bagagem despachada, no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). A mulher, natural do Rio de Janeiro, iria viajar para a cidade de Horta, em Portugal. >