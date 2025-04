CRIME ORGANIZADO

Operação policial investiga grupo por venda de armas e drogas em Feira de Santana

Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão na manhã desta quarta (30)

A Polícia Civil da Bahia deflagrou nas primeiras horas desta quarta-feira (30) a Operação Skywalker, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no comércio ilegal de armas e munições, além do tráfico de drogas, com atuação central na região de Feira de Santana, a 130km de Salvador. >