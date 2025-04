VIOLÊNCIA

Trio é preso por planejar morte de morador de rua na Páscoa; crime seria transmitido ao vivo

Líderes de grupo incentivavam crimes de ódio e violência como "entretenimento"

Três homens foram detidos no domingo (20) acusados de organizar um assassinato em transmissão ao vivo pela plataforma Discord. O alvo seria um homem em situação de rua, morto de "forma brutal", segundo a polícia. Os investigados também comandavam um grupo que promovia ataques virtuais contra negros, mulheres, adolescentes e animais. As informações foram divulgadas por O Globo.>

As prisões ocorreram em Vicente de Carvalho e Bangu, no Rio de Janeiro (RJ), pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e pela 19ª DP (Tijuca), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte). >