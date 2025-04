ABSURDO

Pastor é denunciado por se masturbar na frente de adolescente na rua; vídeo flagrou crime

Gravação mostra momento em que suspeito faz abordagem

Um pastor foi denunciado por abordar duas jovens na rua e se masturbar na frente delas em São Paulo. O caso aconteceu no último domingo (13) e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver quando o homem está parado no carro, com a porta aberta, e chama duas pessoas, uma adolescente e uma mulher, que estão passeando com um cachorro.>