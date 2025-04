DURANTE O CULTO

Pastor fez profecia antes de mulher ser morta pelo ex no Subúrbio: 'Faca e sangue'

Catarine de Souza Cerqueira foi morta a facadas na frente dos filhos de 3 e 7 anos

O principal suspeito do crime suspeito é Paulo Sérgio Santos Cerqueira. Ele não aparece no vídeo. Segundo parentes, a mulher tinha uma medida protetiva contra o ex. Ele era monitorado através de uma tornozeleira eletrônica, mas cortou o equipamento e o abandonou nas proximidades do Parque São Bartolomeu. >