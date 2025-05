BAHIA

Polícia faz operação para combater uso de celulares em presídio de onde 16 fugiram

Até hoje, 15 dos 16 foragidos não foram encontrados

Agentes da Polícia Militar participaram de uma operação na manhã desta quinta-feira (1º) para apurar denúncias sobre o uso de aparelhos celulares por internos do presídio de Eunápolis. A ação batizada de 'Operação Redenção' foi realizada no Pavilhão B, de onde 16 detentos fugiram em dezembro de 2024 .>

A operação para tentar cortar a comunicação entre os internos e criminosos que atuam fora das unidades prisionais contou com a participação de membros do Ministério Público da Bahia (MPBA), em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).>