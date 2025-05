VIOLÊNCIA

Sobe para 15 número de agentes de segurança baleados em Salvador e Região Metropolitana

Dados foram mapeados pelo Instituto Fogo Cruzado

Com a morte do guarda civil municipal de Salvador George Santos Viana, de 41 anos, subiu para 15 o número de agentes de segurança baleados em Salvador e Região Metropolitana em 2025. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, organização que que produz dados, pesquisa e conteúdos sobre violência armada em diferentes cidades do Brasil. Do total, quatro morreram. >